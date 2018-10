Nuovi dettagli sul The Deadpool before Christmas in arrivo a Natale

Come ormai saprete, mentre Deadpool 2 sta per debuttare in Italia in edizione home video, in USA arriverà una "nuova versione" PG-13 (ovvero vietata 'solo' ai minori di 13 anni non accompagnati) che uscirà nei cinema in tempo per le festività Natalizie.

Secondo MCUCosmic il film dovrebbe debuttare a livello internazionale (quindi Italia inclusa?) e si chiamerà, come già svelato, The Deadpool Before Christmas. Stando alle informazioni che fornisce il sito in esclusiva, sarà una "versione adattata" realizzata appositamente per il pubblico che non è potuto andare in sala per via dell'età. Questo vuol dire, dunque, che non sarà un nuovo film ma un rimontaggio (che escluderà parolacce e violenza) di Deadpool 2; nonostante ciò, la Fox ha promesso almeno 15 minuti di nuove sequenze ed un personaggio totalmente nuovo.

Quel personaggio nuovo, sarà, ovviamente (come già annunciato) Fred Savage. In questa versione, infatti, Deadpool racconterà una disturbante storia della buonanotte ad un Fred Savage adulto, riprendendo pari pari ciò che avveniva ne La Storia Fantastica del 1987, con il nostro mercenario chiacchierone al posto di Peter Falk. Quei 15 minuti in più, quindi, saranno le sequenze con protagonisti Deadpool e Fred Savage e potenziali scene/battute alternative che andranno a sostituire quelle rated R.

Vi terremo aggiornati.