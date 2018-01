Nuovi dettagli sul ruolo di Leonardo DiCaprio nel prossimo film di Quentin Tarantino

Come ormai saprete da tempo, Leonardo DiCaprio , dopo, tornerà a recitare in un film di. Per l'esattezza il prossimo, ancora senza un titolo ufficiale, in arrivo nei cinema statunitensi il 9 agosto 2019.

Ora Deadline sembra svelare qualche dettaglio in più sulla parte che andrà a ricoprire l'acclamato attore nella pellicola di Tarantino.

"Il personaggio che interpreterà, parlando in maniera molto più specifica, è un attore che aveva il suo show Western, dal titolo Bounty Law, che è andato in onda dal 1958 al 1963" svela il sito "Il suo tentativo di transizione verso i film non è andato a buon fine e nel 1969 - il film è ambientato all'apice del movimento hippy Hollywoodiano - fa la guest-star negli show degli altri mentre contempla l'idea di andare in Italia, che è diventata la casa dei Western a low-budget".

Anche se la pellicola sarà incentrata sugli omicidi della famiglia Manson, Charles Manson non sarà un personaggio principale quanto un "personaggio sullo sfondo".

Deadline conferma che Quentin Tarantino sta continuando a corteggiare Tom Cruise e, secondo ulteriori voci di corridoio, il regista avrebbe scritto una parte anche appositamente per Al Pacino. Inoltre il sito afferma che Tarantino spera ancora di avere l'attrice Margot Robbie nei panni di Sharon Tate.