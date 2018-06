Nuovi dettagli sul licenziamento di Zack Snyder da Justice League, nuovi rumor

Sull'abbandono (=licenziamento) di Zack Snyder da Justice League, ne abbiamo lette di tutti i colori tra conferme ufficiali e rumor improbabili. Quel che è chiaro è che Snyder è stato 'licenziato' dalla produzione e la versione uscita al cinema non rispecchia quella ideata da lui.

Ora emergono nuovi dettagli dal licenziamento di Zack Snyder dal film corale sui supereroi di casa DC Comics arrivato nei cinema mondiali - con poco successo - lo scorso novembre. Stando al sito Vulture, la Warner Bros. Pictures, come ormai chiaro, era tutt'altro che felice della versione di Justice League firmata da Snyder, Geoff Johns e Chris Terrio.

Secondo questi dettagli, la Warner avrebbe mostrato un filmato speciale della pellicola, ancora allo stato grezzo, a svariati sceneggiatori chiamati per l'occasione e che avrebbero dovuto, nelle intenzioni dello studio, proporre idee sul come migliorare la pellicola. Tra questi Joss Whedon, Allan Heinberg, Seth Grahame-Smith e Andrea Berloff. Alla fine la Warner decise di ingaggiare Whedon ed il resto - come i fan sanno - è 'storia'.

Intanto un nuovo rumor che circola in queste ore - ma più che rumor è una speranza di molti fan - è che Snyder possa fare un'apparizione a sorpresa al San Diego Comic-Con del prossimo luglio ed annunciare ufficialmente la director's cut della pellicola. Chissà...