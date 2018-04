Nuovi dettagli sui personaggi e i veicoli di Solo: A Star Wars Story

LucasFilm ha rilasciato ufficialmente alcune ulteriori descrizioni di diversi personaggi di Solo: A Star Wars Story, schiarendo le idee ai fan su cosa li aspetta nel film diretto da Ron Howard, e per far conoscere agli appassionati alcuni personaggi con i quali non hanno familiarità e che scopriranno solo da questo nuovo film.

Le descrizioni sono brevi ma rivelano alcune novità su personaggi di Solo: A Star Wars Story, come Beckett, Val, Qi-Ra e Rio Durant, mentre sui cattivi non viene al momento svelato nulla.

Così si scopre che Beckett è un sopravvissuto, lavora silenziosamente e ha radunato un gruppo di mascalzoni specializzati a compiere rapine rischiose ma proficue. La giovane Qi'ra a 18 anni è già invischiata in una vita piena di criminalità, lavorando per una gang su Corellia. Val è una donna pungente e bizzarra, probabilmente il membro più capace del gruppo di Tobias Beckett. Rio Durant ha compiuto azioni pericolose a fianco di Tobias Beckett ed è pronto per qualsiasi sfida.

Poi i robot: L3-37 è droide auto-costruito protocollare che si preoccupa profondamente dei diritti dei droidi.

Han Solo è invece cauto al riguardo di Corellian M-68 Landspeeder, un veicolo che Solo ha recuperato in modo misterioso, dicendo semplicemente che al vecchio proprietario non sarebbe più servito. L'Imperial Heavy TIE Fighter è invece un pesante caccia stellare rinforzato con cannoni laser.

Per il trasporto rapido di carichi speciali su distanze di superficie, l'Impero utilizza veicoli di trasporto pesantemente corazzati, chiamati Imperial Conveyex Transport, che viaggiano su rotaie che si snodano attraverso un percorso insidioso.

E poi il Millennium Falcon. Su di lui ogni spiegazione è superflua.