Nuovi dettagli su Star-Lord e Rocket in Avengers: Infinity War

Anche se Avengers: Infinity War , come suggerisce il titolo, sarà principalmente un film sui Vendicatori, troveranno spazio anche altri supereroi dell'Universo della, tra i quali i

Riguardo il suo Star-Lord, Chris Pratt ha affermato in una nuova intervista che non si sentirà un Avenger ma resterà fedele ai Guardiani della Galassia: "Peter sarà sempre uno dei Guardiani. Farò decidere ai fan. Non so quale sia la giusta risposta ad una domanda simile, non voglio spoilerare troppo. Ma per noi era importantissimo che, in questo film, i Guardiani avessero uno stile differente. Avengers ha il suo tono ma che permette ai Guardiani di restare i Guardiani che tutti amano e conoscono".

Pratt afferma, inoltre, che la loro introduzione in Avengers: Infinity War sarà memorabile: "Non dirò dove saremo ma il primo fotogramma che ci vede protagonisti... il pubblico resterà a bocca aperta. E non dico questo perché siamo grandiosi, anche se lo siamo veramente, ma perché come è girato funziona alla perfezione.".

Un altro dei Guardiani più importanti del team è Rocket (Bradley Cooper). Il suo interprete sul set, Sean Gunn, ha anticipato: "Sarà sicuramente divertente vedere molti di questi personaggi con gli occhi di Rocket, perché lui non ha lo stesso tipo di riverenza che i terrestri hanno nei confronti di questi supereroi. Quindi ci sarà da divertirsi.".