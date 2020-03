Nuovi dettagli sui nuovi film di Bong Joon-ho. Il regista si dice 'esausto' dopo gli Oscar

Dopo una vorticosa e sensazionale stagione dei premi passata tra l'Europa e l'America del Nord, Bong Joon-ho è finalmente rientrato in Corea del Sud a metà febbraio con in mano i quattro Oscar vinti e tutti gli altri prestigiosi riconoscimenti del settore in valigia, e adesso si dice esausto e desideroso di riposo.

Non sappiamo quanto durerà questa fase di "stanca", ma attualmente Bong Joon-ho sta lavorando alla stesura di due nuovi film e anche all'adattamento televisivo della HBO di Parasite, che ricordiamo sarà sviluppato insieme ad Adam McKay (Vice, La Grande Scommessa). Detto questo, parlando con la collega Kelly Reichardt in una conversazione sull'Atlantic, il regista ha ammesso di essere ancora stremato dopo gli Oscar e che sta facendo molta fatica a superare l'esaurimento dopo la Stagione dei Premi e tornare attivamente al lavoro.



Dice Bong: "Ora che ho finalmente molto tempo, sto cercando di riprendere il lavoro sui miei progetti, ma sono davvero esausto, mentalmente e fisicamente. Sono il guscio di un essere umano, l'ombra di me stesso". Come rivelato dopo la cerimonia degli Oscar dallo stesso autore, i due film a cui sta lavorando sono uno in lingua coreana e uno in inglese e che non sono dei blockbuster o film del grande investimento. Li ha anzi paragonati a Parasite e a Madre.



Continuando, come rivelato in precedenza a Variety, ha anche dichiarato che il film in coreano è ambientato a Seul e sono presenti "elementi davvero unici d'orrore e azione", mentre quello in inglese è un dramma storico "basato di un avvenimento accaduto nel 2016" e ha un'ambientazione divisa tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra.



Ora, nella stessa intervista con Reichardt, il regista ha ammesso di non sapere ancora quale dei due progetti girerà per primo. Si trovano entrambi nelle prime fasi di sviluppo dello script, ma Bong sottolinea "che quando inizierà a lavorare a una delle due sceneggiature non lavorerà contemporaneamente all'altra": "Una volta che ho iniziato a scrivere, posso lavorare a un solo progetto e così vale per la pre-produzione. Infatti sono sempre geloso dei registi che riescono a lavorare a diversi progetti tra una serie televisiva e l'altra".



Sempre sull'Atlantic, l'autore ha lasciato intendere che per il progetto inglese riunirà le forza con il direttore della fotografia Darius Khondji, con cui ha già collaborato in Okja e che ha recentemente ricevuto grande plauso per il suo lavoro su Diamanti Grezzi dei fratelli Safdie: "Penso che qualsiasi produzione straniera farò sarà con Darius, mentre qualunque film in coreano girerò sarà con Hong Kyung-pyo". Quest'ultimo ha lavorato con lui in Parasite, Madre e Snowpiercer.