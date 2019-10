Nuovi dettagli sul misterioso horror della Miramax con protagonista Russell Crowe

Il premio Oscar Russell Crowe ha firmato per la parte di protagonista in un nuovo horror prodotto dalla Miramax, progetto che segnerà il debutto alla regia di Joshua John Miller e M.A. Fortin.

I due registi dirigeranno una loro sceneggiatura originale, con il progetto che, sebbene ancora senza titolo contrariamente a quanto riportato qualche giorno fa, godrà di una forte componente sovrannaturale.

Nel progetto, Crowe interpreterà un attore tormentato che inizia una sua personale investigazione nel bel mezzo delle riprese di un film horror: la sua unica figlia, col quale lui ha un pessimo rapporto, non capisce se il padre sia ricaduto nei suoi problemi di dipendenza oppure se ci sia davvero qualcosa di malvagio all'opera.

Questo sarà il primo progetto realizzato grazie all'accordo di Miramax con il produttore Kevin Williamson. Il patto in esclusiva, siglato all'inizio dell'anno scorso, è stato pensato per sfruttare e migliorare il contenuto cinematografico di genere della compagnia. Williamson, i cui crediti includono il franchise di Scream, The Following e The Vampire Diaries, produrrà il film attraverso il suo banner Outerbanks insieme a Ben Fast della Head of Production, Ben Fast. Tra i produttori anche Bill Block di Miramax.

Prossimamente l'attore dovrebbe riprendere lo storico ruolo di Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore 2, sequel dell'indimenticabile film di Ridley Scott che sarà ambientato venticinque anni dopo gli eventi del primo capitolo.