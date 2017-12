Nuovi dettagli su Jean Grey in X-Men: Dark Phoenix

Questa giornata è stata piuttosto ricca per tutti gli amanti dei mutanti dei fumetti della. Infatti il sitoha messo a disposizione i primi dettagli dall'atteso X-Men: Dark Phoenix, nuovo capitolo del franchise sugli

Ora il sito svela dei nuovi dettagli riguardanti la protagonista principale di questa pellicola, Jean Grey (interpretata da Sophie Turner) e sulla sua trasformazione nella Fenice Nera del titolo. A quanto pare, durante una delle loro missioni nello spazio, "Jean assorbe dei flare di energia solare per poi respingerli nello spazio più profondo. E' questo che innesca, risveglia, crea questa forza denominata Fenice che è dentro di lei. Quello che può sembrare come un'altra missione vittoriosa da parte degli X-Men con il salvataggio di uomini, in realtà è l'inizio del disfacimento di Jean e la rivelazione di tutte le bugie che Charles le ha detto".

Una delle foto arrivate in rete proprio con il servizio di Entertainment Weekly mostrava proprio l'X-Jet colpito da questi flame solari e, al centro, Jean Grey.

Simon Kinberg, sceneggiatore e regista della pellicola, aveva co-scritto anche X-Men - Conflitto finale, primo tentativo di adattare la famosa run dei fumetti sulla Fenice in un film. Il risultato non fu dei migliori e Kinberg ha affermato che questo nuovo adattamento sarà il suo tentativo di riscattarsi agli occhi dei fan.