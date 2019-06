Nuovi footage e dettagli su Frozen 2, Onward e Soul al D23 Expo di agosto

Dopo l'attesa presenza nella sala H del San Diego Comic-Con, durante il quale verrà svelato il futuro del MCU, la Disney ha in programma di presentare i suoi ambiziosi progetti animati al suo personalissimo D23 Expo.

L'evento si terrà dal 23 agosto all'Anaheim Convention Center e spazierà dai film della Marvel Studios alle nuove serie televisive in arrivo su Disney+, delle quali farà parte anche il primo show live-action di Star Wars: The Mandalorian.

Il 24 agosto sarà dedicato interamente ai first look dei film più attesi: oltre alla nuove pellicole targate Marvel e Star Wars verrà dato ampio spazio anche ai progetti animati targati Pixar e Walt Disney Animation.

Presentati da Pete Docter e Jennifer Lee, i due direttori creativi degli studi di animazione, saranno mostrati filmati e immagini inedite di Frozen 2 e Onward. Il primo è l'atteso sequel che seguirà le nuove avventure di Elsa alla scoperta del proprio passato, mentre il secondo rappresenta uno dei nuovi film originali targati Pixar che vedremo nei prossimi anni. Onward sarà diretto da Dan Scanlon (Monsters University).

Ma non è tutto: Pete Docter e la produttrice Dana Murray riveleranno anche dei nuovi dettagli su Soul, nuovo progetto originale del direttore creativo della Pixar - nonché regista di Inside Out, Up e Monsters & Co. - che arriverà nelle sale pochi mesi dopo Onward. Qui potete trovare il recente annuncio di Soul.