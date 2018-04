Nuovi dettagli e foto da Solo: A Star Wars Story di Ron Howard

Il sito Entertainment Weekly ha diramato in rete due nuove foto ufficiali dallo spin-off del franchise di Guerre Stellari, Solo: A Star Wars Story, fornendo anche qualche piccolo dettaglio dietro le quinte.

Il sito conferma che in Solo: A Star Wars Story il giovane Han Solo viene cacciato via dall'Accademia di Volo dell'Impero e diventa un fuggitivo insieme a Qi'Ra; è cosi che entra in contatto con Tobias Beckett per diventare un criminale. Nel corso della pellicola incontrerà anche un personaggio chiave della trilogia originale, Lando Calrissian, con cui Han intreccerà un rapporto d'amore e di odio.

"Il loro rapporto è formato di cose differenti. E poi credo che abbiano stili differenti" ha affermato al sito l'attore Alden Ehrenreich, che interpreterà il giovane Solo all'interno della pellicola diretta da Ron Howard.

"Lando è la persona meglio vestita di tutto il set. Avevo a disposizione tanti bei costumi di scena, tutti davvero molto fichi." ha stuzzicato i fan, invece, colui che darà il volto a Lando, Donald Glover, riguardo i costumi che indosserà nel corso dello spin-off.

Qui sotto trovate proprio due nuovi scatti ufficiali dalla pellicola di Howard in cui vediamo Ehrenreich nei panni di Solo insieme al suo fedele amico Chewbacca e, nell'altra, proprio Glover nei panni di Lando.

Solo: A Star Wars Story uscirà nei cinema a fine maggio.