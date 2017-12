Nuovi dettagli su Ciclope e Jean Grey in X-Men: Dark Phoenix

Uno dei personaggi meno riusciti della saga cinematografica sugliè, sicuramente, Scott Summers a.k.a.. Nonostante l'ottimo casting di, il personaggio non è mai stato fatto brillare nei primi due film della saga ed è stato ucciso, poi, dain

Di certo non quel che si meritava il leader dei mutanti nei fumetti originali. Una cosa che centrava al meglio X-Men: Apocalisse era, per l'appunto, Ciclope; il personaggio, interpretato da Tye Sheridan, veniva messo, finalmente, al centro dell'azione e reso un membro importante per il team degli X-Men.

La cosa non cambierà in X-Men: Dark Phoenix. Il regista e sceneggiatore Simon Kinberg ha confermato che la dinamica intorno al rapporto tra Scott Summers/Ciclope e Jean Grey/La Fenice (Sophie Turner) sarà importantissima per la trama della pellicola, in uscita a novembre 2018. "Questa relazione, il suo essere disposto ad uccidere o morire per lei, è una parte enorme ed importante del nucleo emotivo della pellicola" ha spiegato Kinberg "In questo episodio, vediamo Scott iniziare a diventare il leader della squadra".

E, proprio come nel fumetto originale, Scott andrà contro tutti e tutto per salvare la sua Jean Grey, tanto che Kinberg afferma che "Ciclope sarà l'unico mutante che non esiterà mai dal restare parte del cosiddetto Team Jean".