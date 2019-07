I nuovi casting call dell'Akira di Taika Waititi ricercano esclusivamente attori asiatici

Appena tre giorni fa erano trapelate online le descrizioni dei personaggi del live-action di Akira, adattamento cinematografico firmato da Taika Waititi e tratto dall'omonimo capolavoro manga e poi anime di Katsuhiro Otomo, me è adesso che sbarcano online i casting call veri e propri, confermando un elemento molto importante.

Come si legge nelle descrizioni dei profili attoriali e fisici ricercati, infatti, Waititi e la Warner Bros come già anticipato hanno scelto di scritturare per il progetto soltanto attori asiatici o asiatico-americani, così da non peccare di white washing per un progetto fortemente radicato nello stile e nella fisicità nipponica. Dopo che nei vari tentativi di una produzione passata erano stati fatti i nomi di Leonardo DiCaprio o Keanu Reeves, adesso la ricerca verte esclusivamente su interpreti di origini asiatiche.



Come già spiegato, il titolo di lavorazione di Akira è al momento Box 28 e i profili ricercati sono per i personaggi di Jun (Kaneda), Koichi (Tetsuo), Misa (Kei), Reina (Kaori) e Takamatsu (Yamagata): i nomi sono cambiati ma dalle descrizioni è chiaro si tratti di questi cinque e in questo ordine. Eccole di seguito.



JUN: Maschio, per interpretare un Giapponese in un film in inglese. Tra i 18 e i 20 anni per interpretare un diciottenne: occhi sottili, nevrotico, forte, bello e cool. È il capo di una banda di motociclisti e sa come divertirsi. Non deve essere né troppo glaciale né troppo duro o irascibile. È un ragazzino disordinato e indecoroso che non si preoccupa di niente. Ti incoraggiamo ad essere te stesso! PROTAGONISTA



KOICHI: Maschio, tra i 18 e i 24 anni per interpretare un diciassettenne, Giapponese per un film in inglese. Costretto a lottare per sopravvivere. Non teme nulla tanto da risultare incosciente ed è perseguitato dalla perdita di una persona amata. PROTAGONISTA



MISA: Femmina, tra i 18 e i 30 anni, Giapponese per un film in inglese. Deve essere attraente, intelligente, volitiva. Fa parte di un'organizzazione anti-governativa che tenta di salvare la propria città. PROTAGONISTA



REINA: Femmina, tra i 18 e i 24 anni, Asiatica per un film in lingua inglese (il giapponese è un più). Deve interpretare una diciassettenne gentile, carina e compassionevole. Fa parte di una banda di motociclisti e si prende cura di Koichi. SUPPORTO



TAKAMATSU: Maschio, tra i 18 e i 24 anni, Asiatico per un film in inglese (il giapponese è un più). Deve interpretare un diciottenne di grande stazza, tenace, fedele, che perde facilmente la calma. Amico intimo di Jun e membro della sua banda. SUPPORTO



Akira è atteso nelle sale il 21 maggio 2021.