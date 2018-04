Nuovi attori nel cast di Shazam!: chi interpreteranno?

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato l'ingresso (in gran segreto, almeno fino a ieri) nel cast di Shazam! dell'attore Adam Brody (The O.C.). Ma, a quanto pare, non è l'unico ad esser salito a bordo del progetto!

ATTENZIONE! SPOILER!

Secondo un nuovo rumor non confermato ufficialmente, la DC Entertainment avrebbe ingaggiato l'intera famiglia Marvel al completo, che andrà ad affiancare il protagonista, interpretato da Zachary Levi.

Il già citato Adam Brody dovrebbe interpretare il personaggio di Freddy Freeman ovvero Capitan Marvel Jr.. Ma non sarà l'unico. L'attrice del serial tv Hawaii Five-O Michelle Borth sarebbe salita a bordo del progetto nei panni di Mary Marvel; con lui ci sarebbe anche Ross Butler (Tredici) nei panni di Eugene.

Secondo le fonti nel cast troveremo anche D.J. Cotrona (Dal Tramonto all'alba - La serie) nei panni di Pedro mentre nel ruolo di Darla sarebbe stata ingaggiata Meagan Good (Think Like a Man).

Precisiamo che, per il momento, tutto questo è soltanto un rumor non confermato e pieno zeppo di speculazioni da parte dei fan della DC Comics.

E voi siete eccitati all'idea di vedere la famiglia Marvel al completo sul grande schermo? Che ne dite di questi potenziali attori nei panni di questi ben noti personaggi?

Il film dedicato a Shazam! uscirà ad aprile 2019 nei cinema di tutto il mondo.