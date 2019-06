I nuovi angeli in azione nell'adrenalinico trailer ufficiale di Charlie's Angels

Dopo l'anteprima del trailer di Charlie's Angels di questa mattina, ecco che finalmente la Sony Pictures ha deciso di diffondere online il primo, adrenalinico e promettente trailer ufficiale dell'atteso reboot scritto e diretto da Elizabeth Banks (Pitch Perfect 2, Hunger Games) e con un trio di protagoniste incredibile.

Nella nuova versione della Banks, infatti, troveremo Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska nei panni delle nuove Charlie's Angels, che sono Sabina Wilson, Elena Houghlin e Jane Kano. Il trio lavora per la misteriosa agenzia di sicurezza guidata da Charles Townsend, ora espansa a livelli internazionali con le agenti più intelligenti, impavide e altamente addestrate di tutto il mondo.

Ci sono anche più squadra di Charlie's Angeles guidate da altrettanti Bosley, uno per squadra nelle diverse regioni del globo, così da spartirsi lavoro e territori e garantire la massima sicurezza possibile. Quando però un giovane ingegnere riesce a entrare in possesso di una pericolosa tecnologia di ultima generazione, questi Angeli verranno chiamati in azione in una delle missioni più pericolose della loro vita.



Charlie's Angels vede nel cast anche Patrick Stewart, Noah Centineo, Sam Clafin, Djimon Hounsou e Jonathan Tucker, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 21 novembre. Quanto lo state aspettando?