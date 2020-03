Nuovi aggiornamenti su I Mercenari 4: 'La storia è bellissima, forse si farà'

Nel corso di una recente intervista promozionale Randy Couture, che ha partecipato a tutti e tre i precedenti capitoli della saga de I Mercenari, ha offerto un nuovo aggiornamento sul quarto, attesissimo capitolo, il cui destino è incerto da diverso tempo.

I Mercenari, il film originale, è uscito ormai nel 2010, e ad esso seguì I Mercenari 2 nel 2012 e I Mercenari 3 nel 2014: di un quarto capitolo nel 2020 non c'è ancora stata l'ombra, e a tal proposito Couture ha dichiarato:

"È un film che esiste davvero, è reale! L'anno scorso ho ricevuto una sceneggiatura e mi è piaciuto molto leggerla. È stata scritta molto bene, ma non so a che punto siamo nella scala della produzione né come ci stiamo muovendo, non ne sono sicuro. Ci sono molte cose dietro le quinte che un produttore deve valutare per realizzare un film così grande, quindi spero che questa primavera avremo il via libera, ma non ho sentito nulla di definitivo in questo momento."

Dopo tanto procrastinare, però, il problema principale al momento sembrerebbe innanzitutto lo stesso Sylvester Stallone, che ha appena iniziato le riprese di un film di supereroi Samaritan. Sly ha scritto le sceneggiature di tutti i film della saga de I Mercenari fino ad oggi e ha anche diretto il primo capitolo.

