Le nuove vite degli Avengers in Endgame sono ispirate alla serie What If?

Lo schiocco di Thanos ha inevitabilmente sconvolto l'Universo intero dopo Avengers: Infinity War. Le stesse vite degli Avengers, ovviamente, non sono più quelle di prima ed Avengers: Endgame ci mostra chiaramente tutto ciò.

Vediamo Tony Stark impegnato nel tentativo di dimenticare tutto e ricostruirsi una vita con Pepper e la loro figlia, Bruce Banner riuscire a controllare Hulk e restare super intelligente e assennato pur se trasformato costantemente, Thor cadere in depressione, Captain America presiedere gruppi di sostegno per chi ha perso tutto e così via.

Ma da dov'è arrivata l'ispirazione per queste scelte narrative? A rivelarlo è uno dei due sceneggiatori di Avengers: Endgame, Stephen McFeely. "Saltando avanti di cinque anni, cominci a pensare 'E se Tony dopo tutto questo si fosse sposato e vivesse felice? E se Hulk diventasse praticamente l'unico supereroe e fosse super intelligente? Se Cap sembrasse essersi arreso? E se invece Natasha non avesse mai lasciato la casa e fosse rimasta l'unica donna a fare la guardia? Se Thor diventasse un ubriacone?' Questa era l'idea, ma al contrario di What If? è accaduto tutto, è tutto canonico" ha spiegato McFeely.

L'idea di base, dunque, è nata prendendo ispirazione dalle storyline alternative viste nella serie Marvel What If? Proprio su What If? tra l'altro Marvel starebbe lavorando ad una serie da inserire nel catalogo Disney+. Qualcuno, comunque, ha preso con filosofia il futuro riservato al proprio personaggio: Chris Hemsworth si è infatti divertito ad immaginare il povero Thor come modello per la pubblicità di una dieta. Joe Russo, invece, ha parlato della scena di Endgame che l'ha fatto piangere a dirotto.