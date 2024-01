Quali sono le nuove uscite di Disney+ per febbraio 2024? Gli highlights di film e serie tv

Quali sono le nuove uscite su Disney+ per febbraio 2024? Con la fine di gennaio ormai prossima, diamo un'occhiata alle novità in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand di Disney dal prossimo mese.

Qui sotto l'elenco completo:

The Marvels, dal 7 febbraio : Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la portano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau, diventata ora un’astronauta S.A.B.E.R.. Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l’universo come “The Marvels”.

Suncoast, dal 9 febbraio : film originale basato sulla storia semi-autobiografca di un'adolescente (Nico Parker) che, mentre si prende cura del fratello insieme all'audace madre (Laura Linney), stringe un'improbabile amicizia con un eccentrico attivista (Woody Harrelson) che protesta contro uno dei più importanti casi medici di tutti i tempi.

Star Wars: The Bad Batch 3, dal 21 febbraio : La battaglia della Clone Force 99 per sopravvivere al nuovo Impero giunge a un'epica conclusione nella stagione finale dell'acclamata serie tv animata di Star Wars (qui potete trovare l'elenco completo di tutti gli episodi di Star Wars: The Bad Batch 3).

Shogun, dal 27 febbraio: Adattamento originale del romanzo di James Clavell, Shōgun di FX è ambientato in Giappone nell'anno 1600, all'alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Lord Yoshii Toranaga sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui, quando una misteriosa nave europea viene trovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori (qui potete recuperare il trailer vietato ai minori di Shogun).

Quali di queste serie tv e film attendete di più? Ditecelo nei commenti.