Le nuove serie del MCU faranno parte della Fase 4: novità in arrivo anche per il cinema?

Dopo la roboante presentazione del futuro del MCU al Comic-Con di San Diego Kevin Feige aveva confermato che si trattava della Fase 4 completa, ma i recenti annunci delle serie Disney+ su Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk hanno cambiato non poco la situazione.

Come potete vedere nella foto scattata durante il panel del D23 Expo dedicato al servizio streaming, infatti, i tre nuovi show presentati dal presidente dei Marvel Studios sono stati inseriti nella Fase 4 insieme ai già annunciati The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, What... If? e Hawkeye.

Essendo il debutto di Hawkeye, l'ultima delle cinque ad uscire su Disney+, previsto per l'autunno del 2021, è facile pensare Mrs. Marvel, Moon Knight e She-Hulk arriveranno almeno in parte nel 2022. A questo punto la domanda è: nello stesso anno usciranno anche altri film della Fase 4?

In caso di risposta positiva, e quindi in contraddizione rispetto a quanto emerso nelle scorse settimane, potremmo aspettarci qualche nuovo annuncio nel panel che si terrà oggi al D23; in caso contrario però, ci ritroveremo un 2022 diviso tra Fase 4 e Fase 5, con una prima parte dedicata esclusivamente alle tre novità annunciate ieri.

Ne sapremo sicuramente di più dalle ore 19.00, quando la Disney svelerà il futuro di tutto i suoi franchise cinematografici tra cui anche Star Wars, Pixar e Walt Disney Animation Studios. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le informazioni che arriveranno dal D23.

Per altre informazioni vi rimandiamo al calendario della Fase 4 pre-D23.