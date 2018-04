Nuove sequenze da Avengers: Infinity War, ecco delle immagini promozionali

La fine è ormai vicina. Il 25 aprile in Italia uscirà in tutte le sale cinematografiche l'attesissimo Avengers: Infinity War , culmine e nuovo inizio dell'intero Marvel Cinematic Universe.

Nell'attesa di vedere il film dei fratelli Russo sul grande schermo, vi proponiamo un nuovo spot pubblicitario che mostra qualche sequenza inedita dalla battaglia di New York che vedremo nel film, e alcuni brevi frammenti in uno special di Disney Channel (che, sfortunatamente, per ora, è soltanto reperibile in low-res).

Qui sotto, inoltre, potete ammirare anche delle straordinarie immagini promozionali che ci permettono, tra le altre cose, di dare una nuova occhiata alla Iron Spider, la nuova armatura di Spider-Man.

Dopo aver stuzzicato i fan con l'introduzione delle potenti e pericolose Gemme dell'Infinito, in Infinity War il temibile Thanos (Josh Brolin) ha intenzione di recuperare tutte le Gemme per i suoi terribili scopi che porterebbero il caos più totale nell'intera galassia. Gli Avengers e alcuni tra i più potenti supereroi della Terra sono costretti ad allearsi per combattere il nemico comune ed impedire che recuperi tutte le Gemme dell'Infinito. Nella battaglia, i Vendicatori saranno aiutati dal team galattico dei Guardiani della Galassia.

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo (Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War), Avengers: Infinity War comprende nel cast principale attori del calibro di Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Mark Ruffalo(Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Chris Pratt (Star-Lord), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Benedict Cumberbatch(Doctor Strange), Tom Holland (Spider-Man), Chadwick Boseman (Black Panther) e Josh Brolin (Thanos).