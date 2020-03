Nuove info su Three Thousand Years of Longing di George Miller: sarà un Aladdin per adulti

Tramite un nuovo report emerso nelle scorse ore, sono stati svelati alcuni nuovi dettagli sul suo prossimo film di George Miller, intitolato Three Thousand Years of Longing, che avrà come protagonisti Idris Elba e Tilda Swinton.

Sebbene la produzione del film sia stata ritardata a seguito della pandemia di Coronavirus, che ha colpito anche il co-protagonista Idris Elba, grazie a The Illuminerdi sappiamo che il film seguirà una "donna britannica solitaria, che ha deciso di andare in vacanza a Istanbul. Mentre è lì, trova accidentalmente una bottiglia che contiene un Djinn, e che le darà la possibilità di cambiare la propria vita con tre desideri."

Stando così le cose, è logico dedurre che Elba sarà il Djinn, mentre alla Swinton andrà il ruolo della protagonista: Miller in precedenza aveva rivelato di aver scelto i due attori dopo averli incontrati in occasioni separate, dato che il film a suo modo di vedere avrebbe offerto ad entrambi qualcosa di nuovo che non avevano mai fatto nella loro carriera. Il regista ha anche parlato del titolo misterioso e della storia raccontando a Deadline: "Immagino di essere in qualche modo cablato per raccontare questa storia, e per me quello che succede è che le storie vivono nella tua testa e si trasformano. Diventa un processo molto darwiniano, la sopravvivenza del più adatto: quelle che hanno la promessa più completa sono quelle che sopravvivono nella tua mente. Questa storia vive con me da almeno quindici anni. Ci sono sempre molte di queste storie nella mia mente ed è interessante vedere quali sono quelle che tendono a scomparire negli anni e perché scompaiono. Quelle che rimangono di solito ci riescono perché sono più organiche”.

Secondo quanto riferito in questi giorni, Miller sta anche procedendo nella lavorazione del nuovo film della saga di Mad Max: le riprese dovrebbero partire il prossimo autunno, ma al momento non è chiaro se slitteranno a causa dell'interruzione di Three Thousand Years of Longing.