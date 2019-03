Nuove immagini ufficiali del reboot di Hellboy con David Harbour

Mentre David Harbour paragona il film a un mix tra Deadpool e Logan, l'attesissimo e chiacchierato reboot di Hellboy a firma Neil Marshall (Il Trono di Spade) torna a mostrarsi adesso in una carrellata di nuove foto ufficiali inedite in alta definizione, con Red e il resto dei personaggi.

Ad aprire la gallery che trovata in calce un'immagine potentissima che ci mostra Red con tanto di corona di fuoco e lunghe corna, mentre imbraccia una spada infuocata (chi ha letto i fumetti sa di cosa si tratta) ed è pronto all'azione, probabilmente a scendere nel Pandemonium, che nei fumetti di Mike Mignola è la Capitale Infernale.



Possiamo dare anche una nuova occhiata a Gruagach, l'essere dalle sembianze di un facocero causa della liberazione di Nimue, la Regina di Sangue, dalla sua prigionia e uno dei suoi più fedeli scagnozzi. Nell'economia della storyline orizzontale del fumetto, Gruagach ricopre un ruolo molto importante, così come la strega Baba Yaga, anch'essa tra i mostruosi protagonisti del film e con un ruolo chiave al suo interno.



Hellboy vede nel cast anche Ian McShane e Milla Jovovich, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 11 aprile, in anteprima mondiale. Quali sono le vostre aspettative per il reboot del film? Fateci sapere tutto nella sezione commenti.