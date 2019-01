Nuove immagini ufficiali di Men in Black: International con Hemsworth e la Thompson

È grazie a Entertainment Weekly che possiamo mostrarvi alcune nuovissime immagini ufficiali dedicate all'atteso Men in Black: International, espansione e al contempo reboot degli Uomini in Nero diretto da F. Gary Gray (Fast & Furious 8) e con protagonisti Chris Hemsworth e Tessa Thompson.

Men In Black è basato su un famoso fumetto della Malibu Comics adattato, con successo, in una trilogia anni fa. Protagonisti di questa nuova avventura cinematografica saranno Chris Hemsworth e Tessa Thompson i quali hanno già lavorato insieme in Thor: Ragnarok, uscito a novembre 2017.

In arrivo il 13 giugno 2019, il film dovrebbe vedere nel cast anche Kumail Nanjiani, Rafe Spall, Rebecca Ferguson e Liam Neeson; Emma Thompson riprenderà il suo ruolo dalla trilogia originale (era in Men in Black 3) collegando, di fatto, questo nuovo spin-off all'universo dei primi tre film con Will Smith e Tommy Lee Jones.

La regia è affidata a F. Gary Gray, reduce dal successo di Fast & Furious 8 e Straight Outta Compton, dirigerà la pellicola basandosi sullo script di Matt Holloway e Art Marcum (Iron Man); il film sarà ambientato nello stesso universo della precedente trilogia con Will Smith e Tommy Lee Jones, ma contemporaneamente se ne distaccherà leggermente per concentrarsi su avventure su scala più globale. Steven Spielberg sarà ancora produttore esecutivo.