Le nuove immagini trapelate di Star Wars - Episodio IX ci mostrano i nuovi personaggi

Qualche ora fa è trapelato in rete un presunto poster di Star Wars - Episodio IX che, seppur non svelando il titolo, mostrava anche i nuovi personaggi che vedremo nel film.

I fan si sono divisi sulla veridicità di tale poster promozionale: vero o un fake? A quanto pare, dovrebbe essere effettivamente ufficiale. Infatti adesso sono trapelate in rete delle nuove immagini promozionali da Star Wars - Episodio IX che mostrano dei vecchi volti e alcuni nuovi. Ricordiamo che, seppur ufficiali, sono trapelati in quanto non diffusi ufficialmente da Lucasfilm e Disney e, probabilmente, non erano nemmeno pronti per essere rilasciati in rete.

A parte l'assenza di alcuni personaggi chiave come Kylo Ren, queste nuove immagini - che vi mostriamo qui sotto - mostrano Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Poe Dameron (Oscar Isaac)e Chewbacca, oltre al ritorno di Lando Calrissian (Billy Dee Williams).

In maniera piuttosto interessante, possiamo dare anche una prima occhiata al personaggio di Jannah, interpretata da Naomie Ackie. L'altro personaggio mascherato, chiamato Zorii, dovrebbe, invece, essere il personaggio a cui darà il volto l'attrice Keri Russell. Sfortunatamente, sebbene questi leaked siano interessanti per tutti gli appassionati della saga, non svelano nulla della trama.

Il film uscirà a dicembre e, stando i rumor, un primo trailer dovrebbe debuttare ad aprile.