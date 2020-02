Le nuove immagini di The New Mutants mostrano Alice Braga nei panni di Cecilia Reyes

Dopo diversi slittamenti della data d'uscita (che secondo Maise Williams non intaccheranno la qualità della pellicola), The New Mutants esordirà finalmente nelle sale italiane il 2 aprile 2000 e per l'occasione l'account Twitter ufficiale del film sta pubblicando le immagini di diversi membri del cast.

Così, dopo aver dato uno sguardo ad Anya Taylor-Joy nei panni di Illyana Rasputin, conosciuta anche come Magik, e le nuove immagini di Rahne Sinclair, il personaggio interpretato da Maise Williams, è giunto il momento di Cecilia Reyes, medico e mentore del gruppo che avrà il volto dell'attrice Alice Braga (Elysium, Predators).



Come potete vedere nelle immagini in calce all'articolo, nella prima foto Cecilia Reyes è concentrata mentre sembra analizzare dei documenti. La seconda, invece, mostra un teschio misterioso, che dovrebbe essere impiegato per gli insegnamenti. Cosa ne pensate di queste immagini?



Nei fumetti, Reyes è un mutante con l'abilità di generare un campo di forza intorno al proprio corpo. Per un breve periodo ha fatto anche parte degli X-Men. Anche la versione cinematografica dovrebbe avere un qualche tipo di potere, ma ci sono alcune speculazioni circa le reali motivazioni che l'hanno spinta ad addestrare i suoi giovani studenti.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo all'analisi del trailer di The New Mutants.