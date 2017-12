Nuove immagini promozionali e foto da Avengers: Infinity War, parla Robert Downey Jr.

Anche le riprese di Avengers 4 stanno per volgere al termine, ma i fan dellasono già in attesa di vedere sul grande schermo gli eroi più potenti della terra fronteggiare Thanos in

Nel cinecomic diretto dai fratelli Russo, i Vendicatori dovranno combattere il temibile Thanos (Josh Brolin), che sta conquistando le Gemme dell'Infinito per i suoi scopi. Ad aiutare il team, ovviamente, arriveranno altri supereroi, tra i quali i Guardiani della Galassia.

USA Today ha diffuso il primo scatto ufficiale dal film in cui vediamo Thor (Chris Hemsworth) curato da due membri dei Guardiani: Rocket (Bradley Cooper) e Mantis (Pom Klementieff). Trovate questo scatto qui sotto.

Intervistato a riguardo, Robert Downey Jr., interprete leggendario di Tony Stark/Iron Man, ha svelato che suo figlio di cinque anni è un fan dei film sui Guardiani della Galassia e "ora posso dirgli che conosco quei tizi. Forse un giorno potrò fargli conoscere un certo procione, se sarà fortunato".

E mentre finisce in rete anche un nuovo promo art - sempre qui sotto - con il gruppo di eroi insieme, l'attore stuzzica i fan affermando che, dopo gli eventi di Captain America: Civil War, il suo rapporto con Steve Rogers/Captain America (Chris Evans) potrebbe migliorare... ma non prima di un altro potenziale 'scontro'.

La pellicola arriva ad aprile in Italia.