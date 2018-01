Nuove immagini promozionali dal prossimo Ant-Man and the Wasp

Sebbene non paragonabile a, l'attesa per il prossimocon Paul Rudd è comunque piuttosto alta, anche perché il primo episodio, uscito nel 2015, è uno dei cinecomicpiù apprezzati degli ultimi anni.

Sebbene non sia ancora arrivato un teaser trailer (troppo presto, probabilmente verrà lanciato intorno alla release di Black Panther o giù di lì), hanno fatto il loro debutto in rete, però, due nuove immagini promozionali dalla pellicola di Peyton Reed che ci mostrano il look dei due supereroi della Marvel: Scott Lang/Ant-Man (Rudd) e Hope Van Dyne/Wasp (Evangeline Lilly). Potete trovare le immagini qui sotto.

I Marvel Studios, di recente, hanno diffuso anche una sinossi ufficiale della pellicola: "Dall'Universo Cinematografico Marvel Studios arriva 'Ant-Man and the Wasp', un nuovo capitolo che vede gli eroi con l'abilità sorprendente di rimpicciolirsi. Dopo gli eventi di 'Captain America: Civil War', Scott Lang è alle prese con le conseguenze delle sue scelte sia come Supereroe che come padre. Mentre tenta di riequilibrare la sua vita di casa con le sue responsabilità come Ant-Man, si confronta con Hope Van Dyne e il Dr. Hank Pym con una nuova missione urgente. Scott deve indossare nuovamente il costume ed imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre il team tenta di svelare i segreti provenienti dal passato".

Ant-Man and the Wasp arriva a luglio.