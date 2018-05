Nuove immagini promozionali da Ant-Man and the Wasp, un collegamento con Iron Man 2?

Il prossimo film dei Marvel Studios sarà Ant-Man and the Wasp, che arriverà nei cinema a luglio (da noi in Italia soltanto ad agosto). E la Marvel sta intensificando giornalmente la promozione della pellicola.

Quest'oggi i Marvel Studios hanno diramato sul web una serie di immagini promozionali dedicate ad Ant-Man and the Wasp che mostrano i due eroi protagonisti e anche la villain, Ghost: le trovate dopo il salto.

Ed intanto in rete è apparsa una nuova teoria dei fan. Infatti, sembra che in Iron Man 2 sia stato anticipato qualcosa che vedremo nel cinefumetto in arrivo quest'agosto. Quando Tony Stark, nel film del 2010, sta cercando di trovare un nuovo elemento per il suo Reattore Arc, chiede a J.A.R.V.I.S. di fornirgli tutte le informazioni dai "progetti P.E.G.A.S.U.S., E.X.O.D.U.S. e G.O.L.I.A.T.H.". Come chiaro, il progetto G.O.L.I.A.T.H. dovrebbe essere il Progetto Golia, già citato dal personaggio di Bill Foster (Laurence Fishburne) anche nel secondo trailer ufficiale della pellicola.

P.E.G.A.S.U.S. è stato esplorato in The Avengers del 2012 e G.O.L.I.A.T.H. lo vedremo in Ant-Man and the Wasp, manca all'appello il Progetto E.X.O.D.U.S.... che sia collegato a Captain Marvel?

Diretto da Peyton Reed, Ant-Man and the Wasp vede di nuovo Paul Rudd nei panni di Scott Lang/Ant-Man ed Evangeline Lilly come Hope Van Dyne/Wasp.