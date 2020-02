Nuove foto dal set di The Batman anticipano un'ambientazione a tema Halloween

Dopo la strizzatine d'occhio ad Anno Uno di Frank Miller, nuove foto dal set di The Batman rimescolano le carte in tavola e forniscono indizi totalmente contrastati relativi alle possibili ispirazioni usate da Matt Reeves per il nuovo lungometraggio DC Films.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, dal set del film, le cui riprese lo ricordiamo sono attualmente in corso in Gran Bretagna, arrivano foto che anticipano un'ambientazione a tema Halloween per il film con Robert Pattinson e Zoe Kravitz.

Già in passato c'erano stati rumor secondo i quali il film avrebbe preso una grande fetta di ispirazione da The Long Halloween, una celebre mini-serie in dodici numeri che ai fan di Batman sembra coincidere con tutte le informazioni sul film trapelate finora: la storia infatti è ambientata nei primi anni di carriera (stessa cosa del film Matt Reeves), pone fortemente l'accento sulle atmosfere da noir investigativo (l'obiettivo principale del nuovo adattamento cinematografico) e vanta la presenza di tantissimi nemici di Batman (nel progetto in uscita a giugno 2021 compariranno diversi villain, tra cui Pinguino ed Enigmista).

Nel fumetto, Batman è impegnato nella caccia al misterioso Holiday, un serial killer che uccide le sue vittime secondo le date festive del calendario. L'assassino potrebbe essere uno dei tanti nemici che Batman ha incontrato nei primi mesi della sua carriera, o un avversario completamente nuovo e inaspettato: come dice una delle frasi più celebri dell'opera, recitata non a caso dall'Enigmista, la storia è "un mistero, sminuzzato nei pezzi di un puzzle, avvolto in un indovinello e nascosto in una scatola cinese".

Sappiamo che la storia di Reeves sarà del tutto originale, ma a giudicare da questi nuovi elementi potrebbe comunque aver preso libera ispirazione da Anno Uno e The Long Halloween: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recente casting call che anticipa la presenza di Robin.