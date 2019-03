Le nuove foto dal set di James Bond 25 mostrano uno dei possibili villain

Sono da poco iniziate le riprese del venticinquesimo film di James Bond, nuovo capitolo che vedrà l'ultima apparizione di Daniel Craig nei panni dell'Agente 007. La trama del film, così come il suo titolo, sono ancora avvolti nel mistero, ma grazie ad Express possiamo mostrarvi le nuovo foto dal set norvegese.

Le immagini, che potete trovare in calce alla notizia, ci danno un primo sguardo ad un personaggio mascherato che viene indicato dal report come uno dei villain del film. Attualmente sappiamo che l'antagonista principale sarà interpretato da Rami Malek, attore sulla cresta dell'onda dopo la sua performance in Bohemian Rhapsody, escludiamo quindi la possibilità di trovarci davanti al suo personaggio. Inoltre Express ha pubblicato anche un video in cui vediamo l'uomo mascherato mentre insegue una donna.

James Bond 25 sarà diretto da Cary Fukunaga dopo che Danny Boyle ha abbandonato il progetto per divergenze creative. Il regista di Trainspotting ha recentemente dichiarato di essere molto convinto del suo script, ma a quanto pare Sony ha deciso di intraprendere un'altra direzione.

Secondo gli ultimi rumor il titolo del film potrebbe essere Eclipse, ma dopo la smentita del titolo Shatterhand vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze. Eclipse potrebbe infatti essere semplicemente uno dei titoli di lavorazione del film.