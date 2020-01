Ancora nuove foto dal set de Gli Eterni con Kit Harington e Gemma Chan

Ve li abbiamo mostrati pochi giorni fa in quello che sembrerebbe essere un primo appuntamento tra l'Eterna Sersi e il Black Knight, ma grazie ai paparazzi di Just Jared possiamo adesso tornare ad ammirare Kit Harington e Gemma Chan nei panni dei due protagonisti nelle nuove foto dal set dell'attesissimo Gli Eterni.

Non c'è alcun dubbio che si tratti dello stesso identico set e di un take della stessa sequenza, anche se ripresa e immortalata da un punto di vista differente. Rispetto alle altre foto pubblicata su Twitter dalle pagina Marvel News, che ha condiviso anche il video dove vediamo volare Sersi, i volti degli interpreti sono qui puliti e la qualità è decisamente migliore. Si può dunque ammirare con una definizione più adeguata il look in borghese dei due protagonisti.



Proprio su di una presunta love story tra Sersi e Black Knight dovrebbe ruota parte dell'intreccio narrativo de Gli Eterni di Chloe Zhao, i cui dettagli specifici sono ancora top secret. Sappiamo soltanto che nel film ci saranno dei salti temporali e si passerà da un'epoca all'altra, chissà poi se tramite flashback o mediante una narrazione regolare.

Gli Eterni vede nel cast anche Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani e Bryan Tyree Henry, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 4 novembre 2020.