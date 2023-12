Le nuove foto dal set di Deadpool 3 potrebbero averci regalato un enorme spoiler!

Online sono state pubblicate nuove immagini dal set di Deadpool 3 che sembrano svelare un'importante rivelazione sul terzo capitolo del franchise per la prima volta inserito nel Marvel Cinematic Universe. Se non volete spoiler su Deadpool 3 non proseguite nella lettura di questa news sul film diretto da Shawn Levy.

Nel film - che si vocifera essere il probabile vero film MCU sul Multiverso - tornerà Hugh Jackman nel ruolo di Logan/Wolverine, il personaggio più iconico della sua lunga carriera, interpretato da X-Men in poi, uscito nel 2000, e una delle novità più attese di questo terzo film del franchise.

Nelle immagini pubblicate dal Daily Mirror si vede il personaggio di Sabreetooth lottare con Wolverine.



Sabretooth ha fatto la sua comparsa in live action per la prima volta in X-Men del 2000, interpretato da Tyler Mane.

Successivamente, è apparso anche in X-Men le origini - Wolverine, interpretato da Liev Schreiber. Sul web sono subito partite le speculazioni su entrambi gli attori come possibili interpreti del personaggio.



La ritrovata capacità di Wade Wilson di viaggiare nel tempo potrebbe essere al centro di Deadpool 3 e in effetti le immagini del luogo nel quale si stanno sfidando Wolverine e Sabretooth sembrano svelare la medesima foresta nella quale Wolverine difese Rogue in X-Men.

Il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine era stato annunciato da Ryan Reynolds in una clip pubblicata su Instagram nel settembre 2022.