Nuove foto di Henry Cavill in Man of Steel mostrano un diverso costume di prova

è stato il primoin cui abbiamo visto Henry Cavill nei panni di Superman e ora sono online alcun fotografie che ci fanno vedere una diversa versione del costume che avrebbe potuto indossare nel film.

Al momento Cavill è impegnato a promuovere Justice League, in cui ancora una volta interpreta il kryptoniano e che è attualmente in programmazione in sala. Tuttavia adesso ci concentriamo per un momento sul film del 2013, Man of Steel sulle istantanee postate da Chris Ratliff, che ci mostra uno dei costumi di prova per l'attore nella pellicola:

"Ecco alcune foto accurate in cui mi sono imbattuto di @henrycavill in un costume-test per Man of Steel," ha scritto Ratliff. " Il costume lo si può vedere su un manichino nei contenuti speciali del film 🔥 #superman #manofsteel #henrycavill #supermancosplay #supermancostume."

Come potete vedere dagli scatti, il simbolo è diverso da quello che poi abbiamo visto nella pellicola definitiva, e il cambiamento è importante; la versione cinematografica è di un giallo dorato, la versione del test invece mostra il simbolo rosso su tuta blu. Il rosso del simbolo della versione di prova è anche lucido.

I numeri al botteghino di Man of Steel: i costi di produzione si attestarono a 225 milioni di dollari, in casa il cinecomic guadagnò 291 milioni, nel mondo 377, per un totale globale di 668 milioni di dollari.

Al momento Justice League, che è in programmazione in tutto il mondo, è vicino al raggiungimento dei 500 milioni di dollari a livello globale.

Che ne pensate della versione di prova della tuta di Superman? Ditecelo nei commenti.