Nuove esplosive clip da Infinity War, Sebastian Stan conferma due personaggi di Ant-Man

In primis, vi mostriamo due nuove clip ufficiali dall'atteso Avengers: Infinity War, in uscita il 25 aprile in Italia per la regia dei fratelli Anthony & Joe Russo.

Nella prima clip trovate un avvincente combattimento tra l'Ordine Nero e Captain America, la Vedova Nera e Falcon; nella seconda una conversazione tra Tony Stark e Dr. Strange che finisce con una partecipazione della Cappa della Levitazione dello Stregone Supremo in azione.

ATTENZIONE! SPOILER!

Durante un'intervista, l'attore Sebastian Stan - interprete del personaggio di Bucky - sembra aver confermato la presenza di due attori (e dunque personaggi) dell'universo di Ant-Man all'interno di uno dei due film. Non è chiaro se stia parlando di Avengers: Infinity War o del successivo Avengers 4, al momento. Questa sequenza 'gigantesca' era stata già accennata da Victoria Alonso dei Marvel Studios ed ora è Stan a parlarne in una nuova intervista, confermandone due nuovi membri.

"C'è una sequenza in cui ci sono davvero tutti" ha svelato l'attore nell'intervista "Non ne posso parlare liberamente ma vi posso assicurare che ci sono voluti ben tre mesi per organizzarla. Ti giravi intorno e vedevi gente come Samuel L. Jackson, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. C'erano davvero tutti".

Insomma, indipendentemente da quale dei due capitoli sarà, in una sequenza vedremo Nick Fury insieme al Dr. Hank Pym e a sua moglie Janet Van Dyne, quest'ultima che vedremo a luglio in Ant-Man and the Wasp.