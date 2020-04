Tutte le nuove date del Marvel Cinematic Universe: verso la Fase 4... E oltre!

Ogni supereroe che si rispetta fa il suo ingresso in scena nel momento del bisogno e, seguendo l'esempio dei suoi amati personaggi, la Marvel ha appena pubblicato le nuove date del suo calendario cinematografico. Tenetevi forte perché sono tantissime e non ci resta che una cosa da dire: Avengers, assemble!

Dal più recenti Black Widow, fino ad arrivare a Captain Marvel 2, di cui è stata appena rivelata la data d'suscita, di seguito troverete l'intero calendario, aggiornato alla luce dei recenti posticipi causati dal lockdown dell'industria cinematografica:

2020

-Black Widow, 6 novembre

2021

- Gli Eterni, 12 febbraio

- Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, 7 maggio

- Spider-Man 3, 16 luglio

- Doctor Strange in The Multiverse of MAdness, 5 novembre

2022

- Thor: Love and Thunder, 18 febbraio

- Black Panther 2, 6 maggio

- Captain Marvel 2, 8 luglio

L'intera Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è quindi slittata di mesi, e la recente scelta di rimandare Black Widow e Gli Eterni insieme potrebbe confermare alcuni rumor che vorrebbero collegare le vicende delle due pellicole, o più probabilmente, che lo stop ai lavori di Loki, Falcon and The Winter Soldier e WandaVision ha generato un inevitabile rinvio a cascata degli altri titoli.

Se pensate che le date siano finite qui, abbiamo in serbo una piccola sorpresa per voi: alcuni mesi fa la Disney rivelato altre cinque date che, ad oggi, sono ancora senza titolo, ma plausibilmente nascondono la data d'uscita de Guardiani della Galassia Vol.3.

Di seguito le date prenotate:

- 7 ottobre 2022

- 17 febbraio 2023

- 5 maggio 2023

- 28 luglio 2023

- 3 novembre 2023