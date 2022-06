Nuove critiche per Amber Heard: non può pagare Johnny Depp ma vola con aereo privato

A poco più di una settimana dal verdetto della giuria che ha premiato Johnny Depp nel processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard, la star di Aquaman è finita nuovamente nell'occhio del ciclone, subendo diverse critiche sui social e non solo dopo aver dichiarato di non poter pagare il risarcimento all'ex marito.

Heard è stata condannata a pagare poco più di 8 milioni di dollari a Depp e il suo avvocato ha pubblicamente ammesso che l'attrice non può permettersi di pagare la somma indicata in sede di processo. In ogni caso Johnny Depp potrebbe rinunciare al risarcimento dell'ex moglie.



La sua situazione finanziaria è finita nel mirino della stampa ma un dettaglio non è affatto sfuggito ai media e non solo. Secondo TMZ, Heard ha volato su un jet privato nel New Jersey per partecipare ad alcuni meeting a New York City per poi tornare a Washington.

Pare che Heard sia stata accompagnata dalla sorella insieme ad almeno altre due persone. Ovviamente l'utilizzo dell'aereo privato ha attirato l'attenzione e commenti negativi su Twitter.



Agli occhi degli utenti stona il fatto che Heard abbia dichiarato di non avere soldi per risarcire Depp e poi si permetta un viaggio a bordo di un aereo privato.

Ovviamente non si conoscono i dettagli del viaggio di Heard a New York e quindi mancano tutti gli elementi per poter contestualizzare la situazione. Tuttavia agli occhi della maggior parte del web si tratta di un'altra dimostrazione della tendenza a mentire di Amber Heard.



