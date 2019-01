Nuove clip e spot tv da What Men Want con Taraji P. Henson

Arriverà nei cinema statunitensi questo 8 febbraio What Men Want, nuova commedia tutta al femminile prodotta e distribuita da Paramount Pictures, di cui oggi vi mostriamo dei nuovi spot e clip in calce alla notizia.

What Men Want non è nient'altro che una versione totalmente al femminile della celebre commedia What Women Want, che vedeva all'epoca Mel Gibson come protagonista. Qui i ruoli s'invertono e la protagonista sarà una donna, con le fattezze di Taraji P. Henson.

La pellicola è incentrata su ad Ali Davis (Henson), un'agente sportiva di successo costantemente messa da parte dai suoi colleghi maschi. Quando viene così tagliata fuori da una meritata promozione, Ali comincerà a domandarsi cos'altro debba fare per avere successo in un mondo di maschi, questo finché non acquisisce la straordinaria capacità di ascoltare i pensieri degli uomini. La donna cercherà allo di sfruttare questa capacità per superare in astuzia i colleghi e far firmare un contratto miliardario a una star del basket, anche se metterà a rischio le relazioni con i suoi amici e un potenziale interesse amoroso.

Nel cast vedremo anche Aldis Hodge, Tracy Morgan, Richard Roundtree, Wendi McLendon-Covey, Josh Brener, Tamala Jones, Max Greendfield e Jason Jones.