Nuove clip da Glass, le star del film sul sequel e sul finale originale

Mentre la critica sta parlando molto male del nuovo film di M. Night Shyamalan, la Universal Pictures ha diffuso in rete ben tre nuove clip ufficiali dal prossimo Glass, in uscita questa settimana nelle sale cinematografiche italiane.

Il pubblico, nel frattempo, non sembra condividere i pareri negativi della stampa nei confronti di Glass, facendo sì che sia un altro chiaro esempio di film divisivo.

La pellicola è il sequel di Split e, a sua volta, di Unbreakable - Il predestinato. Una cosa che a James McAvoy, ai tempi delle riprese di Split, non era molto chiara, come ha svelato in una nuova intervista con Digital Spy: "Ho letto il copione di Split che mi inviarono e c'era un piccolo indizio sul fatto che fosse un sequel di Unbreakable... avrei dovuto essere più attento alla lettura, l'ho perso. Andai per le prove e M. Night Shyamalan continuava a parlare di Unbreakable ed è lì che ho iniziato a capire e mi son detto 'oh mio Dio'. Dopo un paio di settimane, tutto mi è stato più chiaro ed ho esclamato 'ragazzi, non l'avevo capito...'".

Ovviamente non sappiamo ancora il finale del film (che uscirà questa settimana) ma Samuel L. Jackson, nella stessa intervista, ha già spiegato che è stato 'modificato' in corso d'opera: "C'era un finale differente quando abbiamo iniziato a girarlo ma c'è stato bisogno di cambiarlo per via del modo in cui è la società e di quel che sta capitando nel mondo".