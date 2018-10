Nuove aggiunte nel cast di Top Gun: Maverick con Tom Cruise

Nonostante sia stato rinviato di più di un anno nei cinema mondiali, il cast di Top Gun: Maverick continua ad aggiungere new entry il più rapidamente possibile.

Gli ultimi arrivi sono ben sette, come svela il sito Deadline. Infatti il sito afferma che gli attori Kara Wang (Good Trouble), Jack Schumacher (Empire), Greg Tarzan Davis (Chicago P.D.), Jake Picking (Blockers), Raymond Lee (Amazon’s Mozart in the Jungle), Jean Louisa Kelly (Ant-Man) e Lyliana Wray (Strange Angel) si sono tutti uniti al cast dell'atteso sequel di Top Gun. I loro ruoli sono ancora avvolti nel più totale mistero, anche se Deadline lascia intendere che la Wang sarà una pilota.

Top Gun: Maverick vedrà Tom Cruise nuovamente nel cast. Insieme a lui vedremo Jennifer Connelly, Val Kilmer, Ed Harris, Jon Hamm e Miles Teller.

Joseph Kosinski, che ha già diretto Cruise in Oblivion, sarà alla regia di questo film. Nonostante Top Gun: Maverick sia il titolo a cui tutti si riferiscono, ad oggi non è ancora stato confermato. La sceneggiatura del sequel è stata scritta da Peter Craig, Justin Marks e Eric Warren Singer. Il primo film, diventato un cult, è uscito nel 1986 ad opera di Tony Scott.

Paramount Pictures distribuirà la pellicola il 26 giugno 2020.