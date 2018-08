Nuove accuse contro Harvey Weinstein rivelano stupri avvenuti a Cannes

L'attrice tedesca Emma Loman ha intentato un'altra causa ai danni di Harvey Weinstein, sostenendo che il produttore di Hollywood ormai decaduto l'ha molestata sessualmente durante il Festival di Cannes del 2006, costringendola poi al silenzio sotto minaccia.

Secondo la denuncia formale presentata lunedì alla corte federale della California, la Loman afferma che Weinstein abbia usato il suo status per attirarla nella sua camera d'albergo per poi violentarla, due anni dopo il loro primo incontro.

A quel tempo, la Loman stava abbandonando la carriera da modella per passare alla recitazione e accettò l'invito di Weinstein per discutere di un ruolo in uno dei suoi film. Loman afferma di essere stata riluttante ad accettare l'invito, ma Weinstein insistette. L'attrice ricorda che l'assistente del produttore la tempestò di telefonate, fino a 30 volte al giorno, e alla fine lei acconsentì all'incontro.

Loman afferma che Weinstein è stato affascinante e amichevole nel corso di diversi incontri, durante i quali ha offerto consigli professionali e si è guadagnato la sua fiducia. Le disse che c'erano molti film in arrivo nei quali avrebbe potuto recitare, ma le sceneggiature erano riservate e avrebbero dovuto incontrarsi privatamente per discuterne. Secondo la denuncia, il luogo privato scelto dal produttore fu la sua suite d'albergo nella quale risiedeva per la durata del Festival.

"All'arrivo nella sua suite, tuttavia, Weinstein abbandonò rapidamente il suo contegno professionale", scrive l'avvocato Joseph Ferrucci, "e una volta sopraffatta la mia cliente, l'ha stuprata: scioccata e tradita, la mia cliente non sapeva cosa fare. A seguito del disorientamento della mia cliente, Weinstein procedette a trattare lo stupro come una componente standard della loro attività, come se la discussione professionale che aveva offerto alla mia cliente avesse effettivamente avuto luogo."

L'avvocato prosegue sostenendo che Weinstein mise alle strette la Loman minacciandola che le sue guardie di sicurezza non l'avrebbero lasciata andare finché non avesse promesso di tacere riguardo allo stupro. "L'anno seguente, quando la mia cliente era in visita a Los Angeles per recitare in un film in cui era stata scritturata, Weinstein ha inviato un altro promemoria", continua l'avvocato. "Il produttore aveva comprato con la sua Weinstein Company il film in cui la mia cliente avrebbe dovuto recitare, e lo aveva comprato solo perché sapeva che lei sarebbe stata in quel film. A quel punto la licenziò."

La Loman ha fatto causa a Weinstein per violazione delle leggi sulla tratta di esseri umani, aggressione e violenza sessuale. L'avvocato di Weinstein, Benjamin Brafman, ha rifiutato di commentare le accuse.