La nuova versione di Mushu nel poster internazionale di Mulan della Disney?

Lo scorso ottobre è cominciata l'intensa fase di riprese aggiuntive dell'atteso live-action di Mulan diretto da Niki Caro, che terminerà i reshoot soltanto a febbraio 2020, a un mese dall'uscita nelle sale, ma nel frattempo la divisione cinese della Disney ha pubblicato in rete un interessante nuovo poster ufficiale del film.

Nella locandina internazionale vediamo vediamo Yifei Liu nei panni di Fa Mulan specchiarsi nella lama della spada e riflettersi nella sua seconda identità, quella guerriera e sua più affine mascherata però da uomo. È più o meno la stessa idea del primo poster ufficiale, a dire il vero, ma a rendere interessante il poster è quello che si intravede tra il volto di Mulan e la spada, perché a volare sullo sfondo, sorvolando montagne innevate e roccioso, c'è una fenice.



Nei mesi passati, durante l'intera produzione del progetto, si era a lungo parlato dell'assenza del Draghetto Mushu, che è poi l'animale guida di Mulan. Si sottolineava come non sarebbe comparsa questa versione molto amata del classico Disney per una questione di adattamento e fedeltà alla leggenda cinese, sostituita invece da un Mushu modello Fenice. Finora era un rumor non confermato, dato che non si vedeva nulla neanche nel primo teaser trailer, ma questo poster sembrerebbe confermare l'ipotesi avanzata ormai tempo fa.



Vi ricordiamo che Mulan vedrà nel cast anche Donnie Yen, Jet Li, Li Gong, Jason Scott Lee e Tzi Ma, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 25 marzo 2020. Vi lasciamo al nostro speciale dedicato al live-action di Mulan.