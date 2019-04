Una nuova teoria vorrebbe Cap sopravvivere agli eventi di Avengers: Endgame. Ecco perché

Mente si aprono le prevendite per Avengers: Endgame e il film dei fratelli Russo mostra nuovamente i muscoli nel nuovo emozionante trailer "Overpower", il capitolo conclusivo dell'Infinity Saga continua incessantemente a far parlare di sé grazie a una nuova teoria dedicata a Captain America e al suo destino.

Come sappiamo e abbiamo più volte riportato, fan e la maggior parte dei rumor vorrebbero Steve Rogers sacrificarsi per il bene dell'Universo nella battaglia finale contro Thanos, ma stando a questa teoria condivisa da /CaptainCayden2077, la morta di Cap non è stata neanche lontanamente pensata da Joe e Anthony Russo.



Non ci sono in realtà prove concrete a sostegno di questa teoria, ma il discorso dell'utente è il seguente: Captain America è un personaggio fin troppo popolare e amato per morire "da solo" in sacrificio in un film corale come Avengers: Endgame, dove l'attenzione non è focalizzata su di lui. In Infinity War, ad esempio, si pensava che potessero salutarci uno o due vendicatori, ma alla fine è scomparsa metà della vita dell'Universo, rendendo la morte una cosa certamente concreta e dolorosa ma generica, non riferita a uno o due personaggi.



C'è anche da dire che /CaptainCayden2077 non indicata un sostituto di Cap, tanto che ci porta a credere che possa pensare a un ritorno di tutti i super e la sconfitta senza morti di Thanos. Lo scopriremo comunque tra venti giorni, quando Avengers: Endgame arriverà nelle sale italiane.