Una nuova teoria sostiene che Iron Man 3 ha introdotto Kang il Conquistatore

Ora che Thanos non c'è più e la Infinity Saga è definitivamente terminata, il Marvel Cinematic Universe ha bisogno di altri villain per le nuove Fasi in arrivo nei prossimi anni.

Recentemente abbiamo scoperto che Kevin Feige ama particolarmente la trilogia stand-alone di Iron Man, dato che il Mysterio di Spider-Man: Far From Home poteva vantare forti collegamenti con Iron Man e Iron Man 2, e che in Shang-Chi e La Leggenda Dei Dieci Anelli incontreremo sia l'originale Mandarino, sia l'organizzazione terroristica che rapì Tony Stark.

Su questa scia revisionista, una nuova teoria suggerisce che Kang il Conquistatore potrebbe sorgere da un personaggio di Iron Man 3: secondo un utente di Reddit si tratterebbe di Harley Keener, interpretato da Ty Simpkins.

Nel corso della storia, infatti, Tony Stark incontra questo ragazzino, Harley, col quale sviluppa una sorta di relazione padre-figlio: più avanti il lato genitoriale di Tony si svilupperà ancora di più con Peter Parker, tra Civil War, Homecoming, Infinity War ed Endgame. Ebbene, la teoria suggerisce che Harley potrebbe diventare Iron Lad, un personaggio della Marvel Comics, che a lungo andare passerà al Lato Oscuro trasformandosi nel villain Kang il Conquistatore.

La faccenda è piuttosto complessa, ma basti sapere che Kang è un criminale del futuro col potere di viaggiare nel tempo: da adolescente ha vestito i panni del supereroe Iron Lad, che però ha abbandonato.

Tra l'altro, l'utente Reddit sottolinea il fatto che nel MCU è stato proprio Iron Man a creare i viaggi nel tempo, cosa che - secondo la teoria - spingerà Harley ad interessarsene.

