Una nuova teoria prevede brutte notizie per la prossima apparizione di Loki nell'MCU

Loki è certamente uno dei villain più riusciti della Infinity Saga e uno dei volti che ha catturato il maggior pubblico tra gli appassionati, che a ogni film non vedono l'ora di rivederlo in azione, sia come cattivo che come spalla di Thor.

Il suo destino sembrava essere segnato all'inizio di Avengers: Infinity War, ma da quanto è stato possibile vedere poi in Avengers: Endgame, il personaggio è attualmente vivo e vegeto in una linea narrativa parallela e differente da quanto visto finora. Non è ancora chiaro in che film farà ritorno Tom Hiddleston nel ruolo, ma è senz'altro confermato nella miniserie che porta il suo nome e che esordirà presumibilmente a fine anno su Disney+ e che è stata indicata dallo stesso attore come "una nuova partenza".

Tuttavia, un fan è intervenuto su Twitter e ha tracciato un singolare schema con tutte le presenze del Dio dell'inganno nel corso dei film del Marvel Cinematic Universe in cui è comparso finora e se il trend di queste presenze dovesse essere confermato, ci sono delle brutte notizie in arrivo per i fan di Loki. Nel tweet infatti possiamo leggere:

"thor 1 loki: muore

avengers 1 loki: ruba il tesseract

thor the dark world loki: muore

thor ragnarok loki: ruba il tesseract

infinity war loki: muore

endgame loki: ruba il tesseract".

Insomma, seguendo questo curioso schema nella prossima comparsata di Loki (su grande o piccolo schermo è ancora da stabilire) il personaggio dovrebbe morire nuovamente (per poi magari rubare ancora il Tesseract nel film successivo). Vista così sembra un simpaticissimo e affatto casuale easter egg inserito dagli sceneggiatori delle pellicole Marvel. Non ci resta che aspettare e vedere l'evolversi dei nuovi film che andranno a comporre la Fase 4 dell'Universo Marvel che avrà inizio con il film standalone dedicato a Vedova Nera.