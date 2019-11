Una nuova teoria inserirebbe il debutto dei Fantastici 4 nel MCU in Ant-Man 3

A quattro giorni dall'ufficializzazione da parte dei Marvel Studios del prevedibile e atteso sviluppo di Ant-Man 3, che vedrà il ritorno di praticamente tutti i protagonisti dei precedenti capitoli e anche del regista Peyton Reed, i fan hanno già cominciato a speculare sugli eventi che andranno a comporre il film.

In particolare, una nuova teoria apparsa proprio in queste ultime ore in rete vorrebbe il debutto dei Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe proprio attraverso Ant-Man 3, il che potrebbe rendere la First Family della Marvel il primo gruppo di eroi ad approdare nell'Universo Narrativo Cinematografico tra quelli acquistati con la fusione con la Fox, ancora prima degli X-Men o di Deadpool. Va ribadito che si tratta di una semplice teoria e che non ha in alcun modo elementi ufficiali.



Questa la speculazione: "Ant-Man 3 introdurrà i Fantastici 4 nel MCU. È una grande opportunità per creare una backdoor d'ingresso per i personaggi, per altro molto amati da Reed, che in una recente intervista con Comicbook aveva persino dichiarato di aspirare a raccontare una storia con i Fantastici 4, sottolineando come, secondo lui, esisterebbero almeno "sei entusiasmanti modi di introdurre il super gruppo nel Marvel Cinematic Universe". In aggiunta, sempre nei mesi passati, il regista avrebbe spiegato come sia Ant-Man che i Fantastici 4 affrontino tanti argomenti comuni, tanto da poter essere correlati".



Ci vorrà ancora molto per capire se proprio Reed e il suo Ant-Man 3 siano stati scelti e approvati per introdurre i Fantastici 4 nel MCU in modo non dissimile da quanto fatto - ad esempio - da Black Panther in Civil War, ma l'interesse del regista per i personaggi e la necessità di inserirli nel tessuto narrativo cinematografico potrebbero effettivamente essere dei tasselli significativi atti a valorizzare questa probabile e possibile decisione.



Cosa ne pensate? Commentate e fateci sapere la vostra.