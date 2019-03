La nuova strategia della Warner non ha interferito con Shazam!

Mentre la Warner Bros. Pictures continua la sua promozione di Shazam! con la diffusione di nuove clip, il regista David F. Sandberg ha confermato che il cambio di rotta dello studio nei confronti dei film della DC non ha intaccato il suo progetto.

Infatti, stando a quanto abbiamo scoperto in questi mesi, dopo la cocente delusione di Justice League al box-office mondiale, la Warner Bros. Pictures ha deciso di cambiare strategia nei prodotti ispirati ai fumetti della DC realizzando più pellicole stand-alone e meno crossover, il che vuol dire quasi assente la presenza di un Universo Cinematografico.

Ovviamente questo cambio di strategia sembra non abbia intaccato minimamente il progetto relativo a Shazam! con Zachary Levi. Come confermato dal regista e sceneggiatore David F. Sandberg, infatti, la Warner non ha imposto nulla al filmaker, nonostante i grossi cambiamenti all'interno dello studio al momento della sua realizzazione: "No, questi cambiamenti non ci hanno intaccato visto che siamo stati concentrati sempre nel raccontare la storia di Shazam. Non c'è mai stato imposto di gettare le basi per un futuro o citare determinati eventi, ci siamo concentrati solo sul raccontare la miglior storia possibile su Shazam. E poi, essendo ambientato in un universo della DC, ci siamo divertiti ad inserire alcuni riferimenti e citazioni a quel mondo per farvi capire che è ambientato in quell'universo ma è sempre la nostra storia".

Nonostante questo cambio di rotta ha portato a realizzare alcuni progetti stand-alone molto più solari e divertenti, il produttore Peter Safran si augura che alcuni personaggi - come Batman o Joker - restino più dark rispetto ad altri.