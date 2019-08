Una nuova sinossi per Joker rivela ulteriori dettagli sul film con Joaquin Phoenix

In attesa della première mondiale di Joker, che come sappiamo sarà presentato durante la prossima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ecco spuntare in rete una nuova, succosa sinossi per il film di Todd McCarthy.

La sinossi recita:

"Il nuovo film del regista Todd Phillips, Joker, ruota attorno all'iconico nemesi ed è una storia immaginaria originale e autonoma mai vista prima sul grande schermo. L'esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indelebile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada nella società fratturata di Gotham. Pagliaccio a noleggio di giorno, Arthur aspira ad essere un comico da stand-up di notte ... ma scopre che la barzelletta sembra essere sempre su di lui. Intrappolato in un'esistenza ciclica tra apatia e crudeltà, Arthur prende una brutta decisione che provoca una reazione a catena di eventi in un thriller che è anche un grintoso studio caratteriale."

Ricordiamo che Joaquin Phoenix è l'ultimo attore a indossare il trucco e il costume Joker sul grande schermo: prima di lui ci sono stati anche Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger e Jared Leto. In molti parlano già di almeno una nomination all'Oscar per l'attore, che qualora dovesse vincere eguaglierebbe il risultato ottenuto da Ledger con Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, ma presumibilmente lo farà nella categoria Miglior Attore e non in quella Miglior Attore Non Protagonista.

Gli unici due attori ad aver vinto un Oscar ciascuno per l'interpretazione dello stesso personaggio sono stati Marlon Brando e Robert De Niro per la parte di Vito Corleone rispettivamente ne Il Padrino e Il Padrino - Parte II, anche se tecnicamente quello di Phoenix sarà un altro Joker rispetto a quello di Ledger. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

In attesa degli Oscar, comunque, Joaquin Phoenix sarà premiato con l'Actor Award al Toronto Film Festival.