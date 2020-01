La nuova saga cinematografica di Star Wars passerà per Project Luminous?

Mentre si rincorrono le voci sui prossimi film di Star Wars, che dovrebbero esplorare l'era dell'Alta Repubblica o ispirarsi a Knight of the Old Republic, ecco arrivare online nuove interessanti voci di corridoio.

Secondo FandomWire, infatti, ora che la saga degli Skywalker ha raggiunto la fine, il prossimo passo per continuare ad esplorare la galassia lontana lontana risiede nell'interconnessione, e a definirla ci penserà Project Luminous: se pensate di aver già sentito questo nome è proprio così, perché si tratta di un misterioso progetto presentato al Comic-Con di New York il cui scopo, come da descrizione, è quello di "rivoluzionare ciò che sappiamo sulla Forza".

L'informatore alla base dello scoop ha dichiarato che il progetto avrà alla base una nuova storia multipiattaforma connessa ambientata tra i 300 e i 400 anni prima della saga di Skywalker, con la trama che coinvolgerebbe un gruppo di Jedi impegnati nell'esplorazione delle regioni allora sconosciute della Galassia. Le storie sarebbero separate e auto-conclusive, come ha dichiarato la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy, ma anche connesse fra di loro, in maniera simile a quanto fatto dal Marvel Cinematic Universe.

Sebbene Project Luminous verrà lanciato nel 2020, l'informatore ha affermato che il primo prodotto sarà un videogioco in uscita nel 2021. Il prossimo, misterioso film della saga, forse non a caso ha una data di uscita fissata per dicembre 2022.

