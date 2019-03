Una nuova promo art mostra il Mysterio di Spider-Man: Far From Home

In seguito alla diffusione dei nuovi poster qualche giorno fa, è arrivato in rete un nuovo promo art ufficiale da Spider-Man: Far From Home che ci permette di dare una nuova occhiata al personaggio di Mysterio.

La promo art - che noi vi mostriamo qui sotto - ci mostra il personaggio di Mysterio, iconico villain dei fumetti dell'Uomo Ragno qui interpretato dall'attore Jake Gyllenhaal. Il personaggio ha fatto il suo debutto nelle pagine dei fumetti nel lontano 1964, creato da Stan Lee e Steve Ditko, ed era in realtà l'illusionista e mago degli effetti speciali Quentin Beck, datosi alla carriera criminale. In questo film Mysterio viene presentato, un po' come accadeva nel materiale originale, come una sorta di "nuovo eroe" agli occhi del pubblico.

Nella pellicola, Gyllenhaal, il quale ha adorato lavorare con il protagonista Tom Holland, interpreterà Mysterio il quale dovrà stringere un improbabile alleanza con Spider-Man per fermare una serie di nemici Elementali di cui lui sembra saperne, stranamente, molto.

Il film è diretto nuovamente da Jon Watts, già autore del precedente Spider-Man: Homecoming, ed includerà anche la partecipazione di Samuel L. Jackson nel ruolo dell'ex direttore dello S.H.I.E.L.D. Nick Fury. Nel cast troveremo anche Zendaya, Marisa Tomei, Jon Favreau, Michael Keaton e Cobie Smulders. La pellicola arriverà nei cinema italiani il prossimo 11 luglio.