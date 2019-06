Un nuova petizione chiede ai Marvel Studios di ingaggiare Keanu Reeves come Wolverine

Un mese fa (esatto!), l'ormai idolo del web Keanu Reeves ha espresso in modo molto estemporaneo, in risposto a una domanda ben precisa, il suo desiderio di voler interpretare Wolverine, semmai dovesse interpretare un supereroe, idea piaciuta particolarmente, tanto che qualcuno ha lanciato l'immancabile petizione su Change.org.

Dopo la bella fan art dedicata a Keanu Reeves nel ruolo di Wolverine, un fan decisamente convinto della bontà dell'attore nel ruolo di Logan nei futuri film degli X-Men a marchio Marvel Studios ha deciso di passare ai fatti e creare una petizione, presentandola così:



"È mia ferma convinzione che dopo le sue meravigliose azione pubbliche che si trovano in giro su Internet, il Boxoffice mondiale esploderebbe se Keanu Reeves interpretasse Wolverine, in un film indipendente o in uno futuro del Marvel Cinematic Universe della Disney. Credo anche che sia uno dei pochi attori al mondo in grado di interpretare Wolverine senza essere sminuito dalle passate performance di Hugh Jackman nel ruolo".



La petizione è appena stata lanciata e non ha accumulato al momento molte firme, ma si sta diffondendo molto rapidamente, dunque è solo questione di tempo prima che le persone "interessate" se ne rendano conto. Vi piacerebbe la scelta di Keanu Reeves nei panni di Wolverine?



Se volte sottoscrivere la petizione cliccata al seguente link (anche se è doveroso sottolinearlo: queste proposte non hanno mai cambiato nulla).