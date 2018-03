Nuova occhiata al prossimo costume di Spider-Man nel sequel di Homecoming?

Dopo aver combattuto Thanos in Avengers: Infinity War , il nostro amichevoledi quartiere tornerà a svolazzare per i grattacieli di New York nel sequel di, in arrivo a luglio 2019.

ATTENZIONE! POTENZIALI SPOILER!

Ed in attesa di scoprire dettagli fondamentali sulla pellicola, ecco debuttare in rete una nuova potenziale occhiata al look del personaggio nel sequel. Una possibile concept art di Spider-Man era apparsa in rete nei giorni scorsi, ora debutta una nuova immagine che vi proponiamo dopo il salto.

Il look qui sotto proviene dall'apparizione del personaggio nei Disneyland Resorts, ma sembra che sia fortemente ispirato "dalle sue apparizioni all'interno del Marvel Cinematic Universe". Ed il dubbio che sia, in effetti, il look del supereroe all'interno del suo sequel è alta.

Il costume sembra molto tradizionale e fedele alla controparte cartacea, anche se alcuni inserti celesti al suo interno hanno già iniziato delle speculazioni tra i fan. Secondo molti appassionati, è possibile che sia Shuri (Letitia Wright) a confezionare il nuovo costume 'Wakandiano' di Spider-Man nei prossimi due Avengers, e questi richiami celesti (molto simili a quelli viola presenti nel costume di Pantera Nera) potrebbero essere una conferma della teoria.

Voi cosa ne dite di questa fan theory?